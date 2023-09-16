Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью в первом матче 8-го тура чемпионата России «Динамо» – «Пари НН» (1:1).

- Матч получился достаточно интересный. Надо отдать должное футболистам «Пари НН», которые не стушевались, проигрывая 1:0, не отсиживались в обороне, искали свои шансы, создали несколько хороших моментов. В частности, Шунин выручил «Динамо» после дальнего удара Карапузова. Нижегородцы были вознаграждены за настойчивость, смогли сравнять счёт в концовке и набрать важное для себя очко в гостях у грозного соперника. Результат, я думаю, по игре.

- «Динамо» не готово бороться за места в тройке?

- Оно подрастеряло много очков для команды, которая претендует на высокие места. У динамовцев был яркий отрезок, начавшийся с победы над «Зенитом», но они пока не могут обрести стабильность на дистанции. Всё-таки Личке нужно больше времени, чтобы футболисты приспособились к его требованиям. Что касается «Пари НН», то эта команда комплектуется в соответствии со своими возможностями, и Юран выжимает из неё максимум.