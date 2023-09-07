Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе пополнил состав «Пари НН». Об этом нижегородский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Стороны заключили трехлетний трудовой договор. Кутателадзе будет выступать за «Пари НН» под 23-м номером.

Последним клубом 22-летнего футболиста был французский «Родез», который выступает во второй французской лиге.

После семи туров «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.

Следующим соперником команды Сергея Юрана станет московское «Динамо». Встреча восьмого тура РПЛ состоится 15 сентября.