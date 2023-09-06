В «Пари НН» заявили, что будущее Севикяна решает его отец

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что «горожане» не ведут переговоров по одному из самых выдающихся игроков клуба – Эдгару Севикяну.

«Он привлекает внимание различных агентов и клубов, очень много информации по нему. Мы ни с кем не находимся в переговорах, решения Эдгара о будущем принимает его отец», - цитирует Мелик-Гусейнова Metaratings.

Ранее об интересе к молодому футболисту напрямую заявили в кипрском «Арисе». Сделал это главный тренер кипрской команды.

«Любую коммуникацию, которую мы сейчас видим, воспринимаем как шум, не более того», - добавил функционер.