Кутателадзе объяснил решение пробить пяткой по воротам «Динамо»

Форвард «Пари НН» Николоз Кутеталадзе в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо».

- Наверняка лучшего дебюта и не придумать? Выходите играть в таком матче против «Динамо», забиваете в концовке и сравниваете счет. Какие эмоции сейчас?

- Эмоции хорошие. Лучший дебют был бы, наверное, если бы выиграли, но эмоции отличные. Я еще сейчас не до конца понимаю. Надо пересмотреть гол, и тогда, наверное, пойму.

- Стаматов начинает атаку, Босельи простреливает, вы принимаете первым касанием, потом пяткой переправляете. Понятно, что это всё машинально и инстинктивно происходит, но как это разобрать?

- Принял мяч с правой. Я уже был близко к вратарю и подумал: «Пробью пяткой, попробую пробить по воротам». Попробовал, всё получилось, я очень рад.

- В концовке были моменты у тех и других ворот. Побеждать могли и вы, и «Динамо». Почему концовка получилась такой? Почему футбол был уже настолько открытым?

- Это футбол, я не могу объяснить, почему так получилось.

- Вы в курсе, что в этом сезоне в чемпионате «Пари НН» пока в гостях не забивал? То есть вы в каком-то смысле переломили вот эту неприятную традицию.

- Очень приятно, я нападающий и должен забивать, так что очень приятно.

- Что партнеры сказали? Наверняка оценили красоту удара?

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- Все обрадовались, поздравили. Все рады за меня.

- Еще не было шуток на тему, что очень важный гол для «Пари НН» сделали футболисты, которые вышли на замену? Ребята из основного состава еще не напряглись?

- Пока про это не шутили. Нормально всё.