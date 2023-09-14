Гендиректор «Пари НН» - о Сулейманове: Он очень хотел играть в команде тренера Михаила Галактионова

Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе нападающего Тимура Сулейманова в московский «Локомотив».

Спортивный функционер, что форвард сделал много для команды, но крайне важно руководствоваться желанием самого игрока, который очень хотел играть под руководством Михаила Галактионова.

«Но интересы клуба тоже важны — поэтому пока аренда. Так лучше для всех. И, в первую очередь, для самого Тимура», - написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, что 23-летний футболист в этом сезоне будет выступать за столичный клуб на правах аренды.