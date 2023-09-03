Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин вышел на второе место в РПЛ по показателю «гол+пас»

03 Сентября 2023 • 22:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в вечерней игре против «Ростова» сделал голевой пас на форварда Муми Нгамалё. Легионер удвоил преимущество москвичей, а сам Тюкавин набрал уже шесть баллов в сезоне по системе «гол+пас». Всего у него три забитых гола и столько же ассистов.

Теперь Тюкавин вышел по этому показателю в РПЛ на второе место. Опережает его лишь один игрок – это колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра, забивший шесть голов и оформивший один ассист.

Кстати, ранее сообщалось, что для Тюкавина минувший матч стал уже сотым в карьере за «Динамо». К слову, форварду всего лишь 21 год и 22-летие он отметит только следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
3
2
1.81 3.90 4.50
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
1
2.90 3.70 2.41
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
23:00 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Может быть, фарт сегодня от нас отвернулся»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Лесовой: «Всё равно в подсознании сидит, что охраняем счёт»
22:48 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко приятно удивлён борьбой в игре ЦСКА с «Зенитом»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки» слухи
22:46 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Очень нравится играть на позиции опорного полузащитника»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев высказался о ничьей в матче с ЦСКА
22:22 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин вышел на второе место в РПЛ по показателю «гол+пас»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Макаров забил уже седьмой гол дальним ударом с момента дебюта в РПЛ
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил больше всех в РПЛ с начала мая
22:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о матче ЦСКА – «Зенит»: Хвалю обе команды
22:07 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук обошёл своего брата по голам в РПЛ
22:03 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Немного расстроен ничьей»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Фернандес — нехороший человек, если мягко сказать»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич провёл сотый матч в РПЛ
21:51 · Россия. Премьер-лига
Женский «Рубин» вышел на матч Суперлиги против «Локомотива» всемером
Все новости
Рекомендуем