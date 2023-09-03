Тюкавин вышел на второе место в РПЛ по показателю «гол+пас»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в вечерней игре против «Ростова» сделал голевой пас на форварда Муми Нгамалё. Легионер удвоил преимущество москвичей, а сам Тюкавин набрал уже шесть баллов в сезоне по системе «гол+пас». Всего у него три забитых гола и столько же ассистов.

Теперь Тюкавин вышел по этому показателю в РПЛ на второе место. Опережает его лишь один игрок – это колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра, забивший шесть голов и оформивший один ассист.

Кстати, ранее сообщалось, что для Тюкавина минувший матч стал уже сотым в карьере за «Динамо». К слову, форварду всего лишь 21 год и 22-летие он отметит только следующим летом.