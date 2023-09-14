Агент не исключил возможное возвращение Масоэро в РПЛ

Рикардо Алонсо, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, допустил возможное возвращение своего клиента в Россию.

«Конечно, Масоэро может вновь оказаться в РПЛ. Это футбол, как вы знаете. В будущем всё возможно», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что Масоэро покинул «Пари НН» в текущее трансферное окно, перейдя в румынский клуб «Университатя Клуж».

Цвета нижегородской команды аргентинский футболист защищал с 2021 по 2023 год. В общей сложности в составе «Пари НН» Масоэро провёл 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После семи туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.