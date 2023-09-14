Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент не исключил возможное возвращение Масоэро в РПЛ

14 Сентября 2023 • 11:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Рикардо Алонсо, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, допустил возможное возвращение своего клиента в Россию.

«Конечно, Масоэро может вновь оказаться в РПЛ. Это футбол, как вы знаете. В будущем всё возможно», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что Масоэро покинул «Пари НН» в текущее трансферное окно, перейдя в румынский клуб «Университатя Клуж».

Цвета нижегородской команды аргентинский футболист защищал с 2021 по 2023 год. В общей сложности в составе «Пари НН» Масоэро провёл 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После семи туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Пари НН Рикардо Алонсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
12:45 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Спартак» — самый популярный клуб России»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская: У «Краснодара» призрачные шансы на чемпионство
12:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о трансфере Бистровича в «Балтику» официально
12:21 · Россия. Премьер-лига
​Балтика - Ростов: прогноз на матч чемпионата России – 16 сентября 2023
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» завершил летнюю трансферную кампанию
12:15 · Россия. Премьер-лига
В «Гремио» сообщили о договорённости с «Динамо» по трансферу Бителло эксклюзив
12:01 · Россия. Премьер-лига
​Спартак – Сочи: прогноз на матч чемпионата России – 16 сентября 2023
11:59 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Арсенич не перейдёт в «Локомотив»
11:50 · Россия. Премьер-лига
«Успеть до полуночи»: «Динамо» намекнуло на подписание новичка
11:46 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Хотелось бы, чтобы легионеры не только за нули в контракте играли»
11:39 · Россия. Премьер-лига
​Ахмат - Краснодар: прогноз на матч чемпионата России – 16 сентября 2023
11:32 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» подписал нападающего «Балтики»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Ранджеловича в «Рубин»
11:27 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – Крылья Советов: прогноз на матч чемпионата России – 16 сентября 2023
11:15 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возможное возвращение Масоэро в РПЛ
Все новости
Рекомендуем