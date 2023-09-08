​Дзагоев может перейти в клуб РПЛ

По завершению сезона 2022/2023 Алан Дзагоев покинул «Рубин» и обрёл статус свободного агента. С тех пор полузащитник ищет себе новую команду, поддерживая форму за счёт тренировок с ЦСКА.

Новым клубом 33-летнего Дзагоева может стать «Пари НН». Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings. Нижегородцы могут подписать Алана в том случае, если команду покинет Ярослав Михайлов. Этого футболиста, как известно, пресса связывает с «Локомотивом».

«Пари НН» в семи турах чемпионата России набрал 10 очков. На текущий момент команда Сергея Юрана располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

ЦСКА готов взять Дзагоева, но не игроком