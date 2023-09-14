Колыванов - о Бителло в «Динамо»: Пусть он создаёт конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника «Гремио» Бителло в столичный клуб.

Наставник «Текстильщика» надеется, что у бразильца все получится.

«Пусть Бителло создает конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял. «Бело-голубые» молодцы, что купили футболиста. Надо клуб усилить», - приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний футболист уже прибыл в Россию и успешно прошёл медицинскиое обследование, однако официально о переходе ещё не было объявлено.

Трансферное окно в России закрывается 14 сентября в 23:59 по московскому времени.