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Колыванов - о Бителло в «Динамо»: Пусть он создаёт конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял

14 Сентября 2023 • 22:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 19 ч. 21 мин.

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника «Гремио» Бителло в столичный клуб.

Наставник «Текстильщика» надеется, что у бразильца все получится.

«Пусть Бителло создает конкуренцию, чтобы Смолов булки не расслаблял. «Бело-голубые» молодцы, что купили футболиста. Надо клуб усилить», - приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний футболист уже прибыл в Россию и успешно прошёл медицинскиое обследование, однако официально о переходе ещё не было объявлено.

Трансферное окно в России закрывается 14 сентября в 23:59 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Фёдор Смолов Бителло
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