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Агент Тюкавина: «На словах поступали предложения, мне писали определённые клубы»

14 Сентября 2023 • 15:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что в летнее трансферное окно интерес к его клиенту проявляли различные клубы, в том числе и зарубежные.

«На словах поступали предложения, мне писали определённые клубы. Какие-то предложения мы даже не рассматривали, в каких-то странах не хотят игроков с российским паспортом», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл за «бело-голубых» девять матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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