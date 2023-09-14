Агент Тюкавина: «На словах поступали предложения, мне писали определённые клубы»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что в летнее трансферное окно интерес к его клиенту проявляли различные клубы, в том числе и зарубежные.

«На словах поступали предложения, мне писали определённые клубы. Какие-то предложения мы даже не рассматривали, в каких-то странах не хотят игроков с российским паспортом», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл за «бело-голубых» девять матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.