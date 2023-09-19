Корнеев: Шунин показал, что никогда не нужно делать

Бывший игрок «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался об ответном голе «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ против «Динамо».

«Шунин сотворил какое-то «чудо». Он показал пример, что не нужно никогда делать. Просто пласируйся — игрок принимает спиной к воротам, у него нет шанса кроме того, как покатить тому, кто находится лицом к воротам», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Экс-функционер «Зенита» и «Локомотива» отметил, что не понял решение Шунина, который решил оббежать соперника и завладеть мячом.

Напомним, что гол Николоза Кутателадзе на 88-й минуте позволил «Пари НН» увезти ничью из Москвы. Нижегородцы сыграли с «Динамо» со счётом 1:1. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.