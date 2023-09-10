Агент Михайлова: «Вариант «Зенит» — «Оренбург» появился давно, мы ведёт активные переговоры»

Василий Голяна, агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Ранее сообщалось, что о трансфере 20-летнего игрока в петербургский клуб объявят уже в начале следующей недели. Скорее всего, после перехода в «Зенит» Михайлов будет отдан «Оренбургу» в аренду.

«Да, отрицать не буду, мы находимся в переговорах. Вариант «Зенит» — «Оренбург» появился давно. Достаточно долгое время мы находились в переговорном процессе. Сейчас они просто стали более активными», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Пари НН» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 800 тысяч евро.