Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Михайлова: «Вариант «Зенит» — «Оренбург» появился давно, мы ведёт активные переговоры»

10 Сентября 2023 • 14:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Василий Голяна, агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Ранее сообщалось, что о трансфере 20-летнего игрока в петербургский клуб объявят уже в начале следующей недели. Скорее всего, после перехода в «Зенит» Михайлов будет отдан «Оренбургу» в аренду.

«Да, отрицать не буду, мы находимся в переговорах. Вариант «Зенит» — «Оренбург» появился давно. Достаточно долгое время мы находились в переговорном процессе. Сейчас они просто стали более активными», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Пари НН» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 800 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Ярослав Михайлов Пари НН Василий Голяна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
15:01 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» как минимум должен быть в тройке»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Воробьёв будет готов сыграть с «Локомотивом»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок ЦСКА рассказал, чем уникален Гинер
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Щенников без клуба не останется»
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Аленичев дал совет журналистам, говоря об инциденте с Дзюбой
14:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Михайлова: «Вариант «Зенит» — «Оренбург» появился давно, мы ведёт активные переговоры»
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Аленичев оценил перспективы Дзюбы
14:14 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Арсенала» Шамов находится на просмотре в «Рубине»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Промес хочет получить российское гражданство? Пусть получает»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» объяснили нашумевшее фото Вендела
13:52 · Россия. Премьер-лига
Ширко — о «Спартаке»: «В последние годы нет стабильности и ощущения надёжности»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Смена тренера не принесёт ничего хорошего «Спартаку»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Черчесов – специалист международного уровня» 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
​Агент Гайча отреагировал на слухи об интересе турецкого клуба
13:37 · Россия. Премьер-лига
Тимощук: «Задача у «Зенита» всегда одна — выигрывать каждый следующий матч»
Все новости
Рекомендуем