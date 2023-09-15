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Кобелев: «Динамо» шикарно провело трансферную кампанию»

15 Сентября 2023 • 12:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 5 ч. 40 мин.

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о летних трансферах «бело-голубых».

«Динамо» шикарно провело трансферную кампанию, с точки зрения бюджета. Были куплены дорогостоящие футболисты. Как они будут выглядеть, мы увидим в чемпионате. С моей точки зрения «Динамо» находится втройне команд с самым сбалансированным составом и с длинной скамейкой», - заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, с текущим подбором футболистов подопечные Марцела Лички могут рассчитывать на чемпионский титул, отметив, что минимальной задачей для клуба будет попадание в тройку.

Напомним, что состав «Динамо» пополнили Луис Чавес, Хорхе Карраскаль и Бителло. После семи туров «бело-голубые» занимают четвёртую строчку, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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