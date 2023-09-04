Агент Макарова: «Надеюсь, этот сезон станет самым результативным в его карьере»

Представитель российского полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Дмитрий Кигинько оценил выступление игрока в текущем футбольном сезоне.

«Надеемся, этот сезон будет самым результативным для него. Он набрал хорошую форму. Продолжит в таком же темпе – его ждёт вызов в сборную», - цитирует Кигинько «РБ Спорт».

Напомним, что вчера в заключительном матче восьмого тура РПЛ Макаров дальним ударом поразил ворота «Ростова» на выезде. В итоге динамовцам удалось увезти победу со счётом 2:1. Всего у россиянина два забитых мяча в семи официальных матчах сезона за динамовцев.

«Игра Дениса никак не связана с уходом Захаряна, об этом нет смысла даже говорить», - добавил Кигинько.