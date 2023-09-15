​«Пари НН» забил на выезде в РПЛ впервые за пять месяцев

В пятницу вечером восьмой тур чемпионата России открывал матч между «Динамо» и «Пари НН». Команды обменялись голами и завершили игру вничью со счётом 1:1. В составе нижегородцев голом отметился Николоз Кутателадзе – он забил пяткой вскоре после выхода на замену.

«Пари НН» забил гол на выезде в матче Премьер-лиги впервые с 15 апреля. Тогда, что любопытно, нижегородцы тоже играли в гостях у «Динамо» и уступили 1:3. В последующих шести выездных играх чемпионата «Пари НН» забить не удавалось. Со стороны нижегородцев результаты были такими: 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2.

Следующий матч РПЛ «Пари НН» проведёт 24 сентября – против «Оренбурга».