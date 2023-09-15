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Гафин ответил, виноват ли Личка в упущенной победе «Динамо» над «Пари НН»

15 Сентября 2023 • 21:36 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
окончен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о том, кто виноват в неудачном результате в матче с «Пари НН».

«Ничья — вина тренера? Любая наша неудача — совокупность всех действий. Начиная с руководства, заканчивая игроками и тренером», — передает слова Гафина «Чемпионат».

Ранее завершился матч восьмого тура чемпионата России между «Динамо» и «Пари НН» (1:1), в котором подопечные Марцела Лички не смогли одержать победу, упустив три очка на последних минутах встречи. Автором единственного гола «Динамо» стал нападающий Фёдор Смолов, забивший на восьмой минуте с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Пари НН Дмитрий Гафин
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