Гафин ответил, виноват ли Личка в упущенной победе «Динамо» над «Пари НН»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о том, кто виноват в неудачном результате в матче с «Пари НН».

«Ничья — вина тренера? Любая наша неудача — совокупность всех действий. Начиная с руководства, заканчивая игроками и тренером», — передает слова Гафина «Чемпионат».

Ранее завершился матч восьмого тура чемпионата России между «Динамо» и «Пари НН» (1:1), в котором подопечные Марцела Лички не смогли одержать победу, упустив три очка на последних минутах встречи. Автором единственного гола «Динамо» стал нападающий Фёдор Смолов, забивший на восьмой минуте с пенальти.