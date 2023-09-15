Селюк: «Динамо» справится с «Пари НН» на своём стадионе»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН».

По мнению эксперта, несмотря на то, что нижегородцы мало пропускают, победу в предстоящей встрече одержат «бело-голубые».

«Команда из Нижнего Новгорода мало пропускает, соперник довольно упорный, но «Динамо» справится с ним на своём стадионе. Ставлю на победу динамовцев», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится сегодня, 15 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая восьмой «Пари НН» на четыре очка.