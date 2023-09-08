Смелов: «Личка поставил в «Динамо» очень хороший футбол»

Полузащитник «Динамо-2» Егор Смелов поделился мнением о главном тренере первой команды московского клуба Марцеле Личке.

Напомним, Личка возглавил «бело-голубых» минувшим летом, перейдя из «Оренбурга».

«Личка поставил очень хороший футбол. Надеюсь, наша команда будет продолжать в том же духе. Надеюсь, станет призёром», — цитирует Смелова «Матч ТВ».

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 15 сентября против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.