​Шунин: «Сложно без еврокубков»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин сказал о том, что российскому футболу сложно без еврокубковых турниров.

Напомним, что санкции в отношении Российского футбольного союза начали работать весной 2022 года. С тех пор клубы РПЛ не участвуют в турнирах, которые проходят под эгидой УЕФА.

«Конечно, сложно без еврокубков. Нужно уделять больше внимания развитию наших игроков», - цитирует Шунина ТАСС.

В настоящий момент «Динамо» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Пари НН». Команды пересекутся в пятницу, 15 сентября.

Отметим, что «Динамо» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.