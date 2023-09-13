Полузащитник «Гремио» Бителло близится к переходу в московское «Динамо». По эксклюзивной информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», сторонам удалось уладить разногласия по комиссии между агентами игрока.

Отметим, что «Гремио» и «Динамо» договорились между собой очень быстро. Сегодня Бителло может быть официально представлен в качестве футболиста «Динамо». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро с бонусами.

Бителло ранее был связан с переходом в лондонский «Арсенал», но 23-летний полузащитник так и не оказался на «Эмирейтс». В 2023 году бразилец провёл 19 матчей в чемпионате, где отметился 4 голами и ассистом.