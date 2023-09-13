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Бителло сегодня должен стать игроком «Динамо» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 13:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Полузащитник «Гремио» Бителло близится к переходу в московское «Динамо». По эксклюзивной информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», сторонам удалось уладить разногласия по комиссии между агентами игрока.

Отметим, что «Гремио» и «Динамо» договорились между собой очень быстро. Сегодня Бителло может быть официально представлен в качестве футболиста «Динамо». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро с бонусами.

Бителло ранее был связан с переходом в лондонский «Арсенал», но 23-летний полузащитник так и не оказался на «Эмирейтс». В 2023 году бразилец провёл 19 матчей в чемпионате, где отметился 4 голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Динамо Москва Бителло
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