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Раскрыта сумма возможного трансфера Бителло в «Динамо»

11 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Полузащитник «Гремио» Бителло близок к переходу в московское «Динамо».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «бело-голубые» готовы выделить на трансфер 23-летнего бразильца 13,5 миллионов евро. Сообщается, что сумма перехода составит 10 млн евро, 1 млн евро будет выплачен Бителло в качестве отступных и, кроме того, 2,5 млн евро составят агентские выплаты.  

Ранее сообщалось, что Бителло уже завтра, 12 сентября, может прилететь в Москву.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и стал автором пяти результативных передач.

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Гремио Динамо Москва трансферы футбола - лето 2023 Бителло
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