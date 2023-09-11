Раскрыта сумма возможного трансфера Бителло в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бителло близок к переходу в московское «Динамо».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «бело-голубые» готовы выделить на трансфер 23-летнего бразильца 13,5 миллионов евро. Сообщается, что сумма перехода составит 10 млн евро, 1 млн евро будет выплачен Бителло в качестве отступных и, кроме того, 2,5 млн евро составят агентские выплаты.

Ранее сообщалось, что Бителло уже завтра, 12 сентября, может прилететь в Москву.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и стал автором пяти результативных передач.