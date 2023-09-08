Скопинцев — о прогрессе: «Карпин говорил, что оборонительные навыки можно подтянуть»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о своём прогрессе.

«Я прибавил в обороне? Карпин в «Ростове» мне говорил, что оборонительные навыки можно подтянуть. Я провел анализ действий, стал успешнее», — передает слова футболиста «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых один раз смог отметиться забитым мячом.

«Динамо» набрало 14 очков за семь игр и занимает четвертое место в чемпионате России. Добавим, что «бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» всего на три зачетных балла.

15 сентября подопечные Марцела Лички встретятся с «Крыльями Советов» в рамках восьмого тура РПЛ, начало — в 19:00 по мск.