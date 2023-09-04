Трошечкин: «От Нижнего Новгорода испытываю пока лишь позитив»

Новичок «Пари НН» Александр Трошечкин поделился впечатлениями о жизни в одном из крупнейших городов России – Нижнем Новгороде.

«Мне очень нравится город и его культура, люди отличные. Испытываю пока лишь позитивные эмоции. Моей семье тоже нравится, ко мне даже сюда друзья уже приезжали», - делится хавбек для телеканала «Матч ТВ», добавляя, что хотел бы задержаться в Нижнем Новгороде и сделать для клуба и города хорошую историю.

Напомним, Трошечкин присоединился к команде Сергея Юрана этим летом перейдя из «Ахмата». В активе 27-летнего игрока девять матчей за клуб во всех турнирах.

После семи прошедших туров РПЛ нижегородцы идут в турнирной таблице на восьмом месте, в активе клуба – восемь набранных баллов.

В туре восьмом «Пари НН» сыграет на выезде против московского «Динамо» Марцела Лички.