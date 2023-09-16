Орещук: Гол Кутателадзе «Динамо»? Красиво сыграл – красиво забил

Известный функционер Роман Орещук поделился впечатлениями от гола форварда «Пари НН» Николоза Кутателадзе в матче с «Динамо» (1:1).

Напомним, нападающий нижегородцев спас свою команду от поражения в матче восьмого тура чемпионата России, забив гол пяткой на 88-й минуте встречи.

«Чистый грузин! Красиво сыграл – красиво забил. Приятно, что молодые ребята забивают такие мячи – любо-дорого смотреть», — приводит слова Орещука Metaratings.

При этом функционер считает, что пока рано говорить о перспективах футболиста в «Пари НН».

22-летний Кутателадзе перебрался в Нижний Новгород из французского «Родеза» в начале сентября. Встреча с «Динамо» стала дебютной для игрока. Он вышел на замену на 82-й минуте и смог отметиться голом в первой же игре за «Пари НН».