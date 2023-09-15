Мор: «Юран вряд ли может быть доволен игрой команды в атаке»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил игру «Пари НН» в атаке.

По мнению эксперта, нижегородской команде необходимо прибавить в этом компоненте, поскольку сейчас в нападении «Пари НН» выглядит неубедительно.

«У команды есть дисциплина, игроки выполняют тренерскую установку. Но Сергей Юран вряд ли может быть доволен игрой команды. Особенно в атаке», — цитирует Мора «Матч ТВ».

После семи туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут сегодня, 15 сентября, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.