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Мор: «Юран вряд ли может быть доволен игрой команды в атаке»

15 Сентября 2023 • 09:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 8 ч. 43 мин.

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил игру «Пари НН» в атаке.

По мнению эксперта, нижегородской команде необходимо прибавить в этом компоненте, поскольку сейчас в нападении «Пари НН» выглядит неубедительно.  

«У команды есть дисциплина, игроки выполняют тренерскую установку. Но Сергей Юран вряд ли может быть доволен игрой команды. Особенно в атаке», — цитирует Мора «Матч ТВ».

После семи туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут сегодня, 15 сентября, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Эдуард Мор Пари НН
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