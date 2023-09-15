Смолов: «Не хочется искать оправданий, сами виноваты»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Пари НН» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Настроение, понятно какое. Здорово начинали игру, и в итоге 1:1. Чего не хватило, почему во втором тайме дали так много свободы «Пари НН»?

- Нужно отдать должное «Пари НН», потому что, как вы сами видели, соперник переломил ход игры. Во втором тайме было много моментов, игра проходила при нашем преимуществе, надо было забивать больше. А так, не хочется искать оправданий, сами виноваты.

- Был контроль мяча в первом тайме, но моментов было не так уж много, как хотелось бы. Прекрасно понимали, что «Пари НН» прекрасно обороняется и числом, и умением. Какие были еще варианты по взлому обороны?

- Мы как раз и пытались контролировать мяч, и команда там устала, пытались найти свободные зоны. К сожалению, не удалось забить больше в первом тайме, и при этом в конце еще пропустили.

- Почему уже в первом тайме позволяли «Пари НН» опасно атаковать? Несколько раз выручил Шунин, и Даса дважды спас. Чего не хватило в тех эпизодах, концентрации или чего-то другого?

- Не знаю, не думаю. Мы понимали, что «Пари НН» хорошо действует на контратаках. В принципе, последние матчи достаточно неплохо проводит и набирает очки, поэтому это их заслуга.

- В концовке пошла такая совершенно «качельная игра». Могли забивать вы, могли забивать они, уже просто ва-банк пошли?

- Да, дома, конечно же, хотелось добыть три очка. К сожалению, такой результат какой есть.