Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев перешёл в сербский клуб

15 Сентября 2023 • 13:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
Через 2 ч. 56 мин.

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев продолжит карьеру в «ИМТ Белград». Об этом сообщил спортивный директор сербского клуба Предраг Говедарица.

«Да, уже перешёл к нам. Подписали контракт. Переговоры шли долго, но самое главное — Александр хотел поиграть в Европе. А сейчас чемпионат Сербии входит в число лучших десяти лиг УЕФА», — цитирует спортивного директора Legalbet.kz.

Говедарица подчеркнул, что соглашение 27-летнего Зуева с клубом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Зуев провёл за «Крылья Советов» 13 матчей, в которых забил один гол. Ранее он также выступал за «Химки», «Рубин», «Спартак» и «Ростов».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Зуев ИМТ Белград Предраг Говедарица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
16.09.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.90 4.50
Видео
16.09.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.65 3.65 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
15:56 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Переходы, которые были в это окно, недостойны «Локомотива»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Алексей Попов: «Я и не видел в Бакаеве потенциала»
15:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев: «Если Бердыев захочет уйти в сборную, я не буду против»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Сарвели — не конкурент для Сулейманова»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин высказался о новичках «Спартака»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Вряд ли Абаскаль успел что-либо изменить перед матчем с «Сочи» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин: «Мы каждый раз преодолевали трудности, итог всегда оставался положительным»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал главные проблемы «Спартака» 1
14:55 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль высказался о конкуренции вратарей в «Спартаке»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — про Абаскаля: «Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолёта» 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Абаскаль не хочет уходить сам, он хочет, чтобы его уволили»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Сильно сомневаюсь, что Велингтон мог не пройти медосмотр» эксклюзив
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Сулейманов — это футболист, который ни на минуту не теряет концентрацию»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о сложности работы после матчей сборных
13:45 · Россия. Премьер-лига
Зуев перешёл в сербский клуб
Все новости
Рекомендуем