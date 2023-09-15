Зуев перешёл в сербский клуб

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев продолжит карьеру в «ИМТ Белград». Об этом сообщил спортивный директор сербского клуба Предраг Говедарица.

«Да, уже перешёл к нам. Подписали контракт. Переговоры шли долго, но самое главное — Александр хотел поиграть в Европе. А сейчас чемпионат Сербии входит в число лучших десяти лиг УЕФА», — цитирует спортивного директора Legalbet.kz.

Говедарица подчеркнул, что соглашение 27-летнего Зуева с клубом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Зуев провёл за «Крылья Советов» 13 матчей, в которых забил один гол. Ранее он также выступал за «Химки», «Рубин», «Спартак» и «Ростов».