​Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» с приходом Лички

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изменилось в команде после назначения Марцела Лички на пост главного тренера.

«Главный тренер у нас достаточно хороший, наш стиль игры меняется, у нас атакующий футбол, много моментов, но не всегда получается сыграть «на ноль», - цитирует Шунина ТАСС.

Вратарь добавил, что футболисты «Динамо» сейчас стараются играть с мыслью, а не просто выбивать мяч.

После семи туров Премьер-лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 15 сентября – против «Пари НН».