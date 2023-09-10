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​Шунин признался, что никогда не думал о переходе в иностранный клуб

10 Сентября 2023 • 18:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что он никогда не думал о том, чтобы перебраться в иностранный клуб.

«Это неправильно, наверное, но я не думал никогда особо о том, чтобы уехать», - цитирует 36-летнего Шунина ТАСС.

Антон Шунин является воспитанником «Динамо». Голкипер проводит в московском клубе всю свою карьеру.

После семи туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на три зачётных балла. Ближайший матч – против «Пари НН» – динамовцы проведут 15 сентября.

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Динамо Москва Антон Шунин
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