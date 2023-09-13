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Карапузов: «Буду стараться попасть в сборную России»

13 Сентября 2023 • 10:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, рассказал о своём желании выступать за сборную России.

Напомним, ранее 23-летний футболист не попал в состав национальной команды на сентябрьский сбор.

«Буду стараться попасть в сборную России. Всему своё время. Вспоминая юношескую, молодёжную сборные, играть там — совсем другие эмоции. Когда в товарищеских матчах звучит гимн, это незабываемые ощущения», — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

Напомним, по ходу сентябрьского сбора национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также сыграла вничью с Катаром (1:1).

В нынешнем сезоне Карапузов провёл за «Пари НН» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владислав Карапузов Пари НН
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