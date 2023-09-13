Карапузов высказался о своей карьере в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий сейчас за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, почему у него не сложилась карьера в московском клубе.

Карапузов назвал «Динамо» великой командой, отметив, что не жалеет о своей карьере в стане «бело-голубых».

«С уходом Кирилла Новикова спортивный директор Бувач стал видеть меня крайним защитником. Я перешёл на эту позицию, хотя раньше я там не играл. Данный момент стал переломным в «Динамо». «Динамо» — великая команда. Очень рад, что именно там сделал первый шаг», — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

В общей сложности Карапузов провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, опережая нынешнюю команду Карапузова «Пари НН» на четыре очка. Очный матч этих команд состоится уже 15 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.