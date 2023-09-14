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Сенников: «Динамо» играет дома, но «Пари НН» умеет терпеть» эксклюзив

14 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о первых матчах восьмого тура РПЛ.

- В матче «Динамо» - «Пари НН» сюрпризов не ждете?

- Думаю, что «Пари НН» что-то сможет противопоставить москвичам, ведь это крепкая команда. Я не видел ни одного матча, чтобы нижегородцы легко проиграли. Всем соперникам приходилось непросто в матчах с ними. «Динамо» играет дома, но «Пари НН» умеет терпеть, играть от обороны и ждать своего шанса. Понятно, что матч будет непростым для «бело-голубых». Я не исключаю никакой результат в этой встрече. Тем более что после игр сборных матчи всегда непредсказуемы.

- Какие ожидания от матча ЦСКА – «Крылья Советов»? «Армейцы» потеряют очки?

- У них будет преимущество своего поля. Многое будет зависеть от движения. Если «Крылья Советов» покажут такое же движение, как в своих предыдущих матчах и такую же слаженную игру, то москвичам будет тяжело. Но по классу и другим качествам ЦСКА, конечно, является фаворитом.

- «Ахмат» примет «Краснодар». Какова вероятность, что лидер чемпионата оступится?

- «Ахмат» набрал хорошую форму. Смена тренера пошла на пользу этой команде. Думаю, что «быкам» будет непросто в Грозном. Сложно предположить, что «Краснодар» потеряет очки, но «Ахмат» точно даст бой.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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