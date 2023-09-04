Нападающий израильского клуба «Маккаби Хайфа» Пьеро может продолжить карьеру в России

Нападающий израильского клуба «Маккаби Хайфа» Фратсди Пьеро может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Metaratings, неназванный российский клуб готов заплатить за 28-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. Отмечается, что Пьеро готов рассмотреть предложения из России.

Цвета «Маккаби» нападающий защищает с лета 2022 года. В общей сложности за команду из Хайфы футболист провёл 61 матч, в которых забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гаити в 2 миллиона евро. Отметим, что ранее Пьеро также выступал за французский «Генгам».