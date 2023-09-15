Названо самое дорогое приобретение в РПЛ в минувшее трансферное окно

Новичок полузащиты московского «Динамо», бразилец Бителло стал самым дорогим приобретением российских клубов в минувшее летнее трансферное окно. Так, за него «бело-голубые» заплатили 10 млн евро, сообщает портал Transfermarkt.

На второе место эксперты поставили новичка питерского «Зенита», сербского защитника Страхинью Эраковича – за него чемпион России отдал «Црвене Звезде» 8 млн евро.

На третьем месте – переход в «Спартак» Тео Бонгонда за 7 млн евро из испанского «Кадиса». Четвёртая позиция – у ещё одного новичка московских динамовцев – мексиканца Луиса Чавеса, он перебрался в столичный клуб за 6,5 млн евро.

Замыкают первую шестёрку вновь новички «Спартака» - Хесус Медина (ЦСКА) и Олег Рябчук («Олимпиакос»). За каждого из них «красно-белые» отдали по 6 млн евро.

Новичок атаки ЦСКА Виктор Давила и новый защитник «Спартака» Срджан Бабич – на седьмом и восьмом местах. Каждый из них обошёлся их московским клубам в 5 млн евро.