«Динамо» пропустило от «Пари НН» в концовке, Кутателадзе забил пяткой

Московское «Динамо» быстро забило в матче восьмого тура Премьер-лиги, и, казалось, что победа над «Пари НН» - весьма вероятный итог поединка. Тем не менее, гости, пропустив с пенальти после удара Фёдора Смолова, выстояли под давлением противника и в концовке отыгрались. Ключевую атаку матча провели вышедшие на замену футболисты «Пари НН». Хуан Босельи протащил мяч по правому краю штрафной и выполнил несильный прострел к линии вратарской, а там Николоз Кутателадзе в борьбе с защитником и голкипером пяткой запустил мяч в сетку.

Счет стал 1:1. «Динамо» с 15 очками идет на втором месте, соперник (11) настигает ЦСКА на седьмой строчке. Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.