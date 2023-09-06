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Агент высказался о возможном переходе нападающего «Пари НН» Сулейманова в «Локомотив»

06 Сентября 2023 • 17:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Вадим Шпинёв, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» обсудят возможное подписание 23-летнего игрока на совете директоров, который состоится завтра, 7 сентября.

Шпинёв подтвердил интерес «Локомотива» к Сулейманову, однако отметил, что пока непонятно, каким образом будет развиваться ситуация.

«Тимур входит в шорт-лист возможных новичков клуба, в этом нет ничего интересного, ничего ещё непонятно. Может ли трансфер состояться в это окно? Мне сложно сказать, мы знаем о финансовых проблемах «Локомотива», зависит, как клубы будут взаимодействовать», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Шпинёв Тимур Сулейманов Пари НН
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