Агент высказался о возможном переходе нападающего «Пари НН» Сулейманова в «Локомотив»

Вадим Шпинёв, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» обсудят возможное подписание 23-летнего игрока на совете директоров, который состоится завтра, 7 сентября.

Шпинёв подтвердил интерес «Локомотива» к Сулейманову, однако отметил, что пока непонятно, каким образом будет развиваться ситуация.

«Тимур входит в шорт-лист возможных новичков клуба, в этом нет ничего интересного, ничего ещё непонятно. Может ли трансфер состояться в это окно? Мне сложно сказать, мы знаем о финансовых проблемах «Локомотива», зависит, как клубы будут взаимодействовать», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.