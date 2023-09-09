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Генеральный директор «Пари НН»: Прогнозов по выписке Юрана нет

09 Сентября 2023 • 15:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о состоянии наставника Сергея Юрана после операции.

«Пока прогнозов по выписке нет. Сергей Николаевич чувствует себя лучше. Но надо ещё понаблюдать три-четыре дня», — заявил функционер нижегородцев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Сергей Юран перенёс экстренную операцию по удалению камней в почках. Сейчас специалист находится в обычной палате, а в руководстве «Пари НН» выразили надежду на возвращение тренера к предстоящему матчу Премьер-лиги против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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