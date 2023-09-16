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Кутателадзе: «Мяч в ворота «Динамо» - один из самых красивых моих голов, он входит в топ-3 лучших» эксклюзив

16 Сентября 2023 • 11:10 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
окончен

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе в эксклюзивном интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал о своем годе пяткой в ворота «бело-голубых», а также о ситуации с Сергеем Юраном, который на днях перенес экстренную операцию.

- Довольны ли своим дебютом за «Пари НН»?

- Хотелось бы, чтобы команда выиграла, но в целом, получилось нормально.

- Вы забили очень красивый мяч. Специально отрабатываете такие удары пяткой или получилась импровизация?

- Больше это импровизация, потому что такие удары отработать можно, но это очень сложно.

- Раньше у вас случались такие красивые мячи или это лучший гол в карьере?

- Это один из самых красивых моих голов.

- В топ-3 ваших лучших голов он входит?

- Не знаю. Надо пересмотреть свои забитые мячи. Наверное, входит.

- Вы – один из 16-ти новичков «Пари НН» этим летом. Как адаптируетесь?

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- Ребята меня очень хорошо приняли. Сергей Николаевич тоже. Считаю, что я на сто процентов уже адаптировался в команде.

-Сергей Юран на днях перенес экстренную операцию, и его не было с командой при подготовке к матчу. Как оцените ситуацию?

- Это нестандартная ситуация. Слава богу, все хорошо, я рад.

- Волновались за него? Врачи запретили ему принимать участие в матче.

- Я не знаю деталей, запрещали ему быть на бровке или нет. Но, конечно, очень важно для команды, чтобы тренер был рядом. После матча он хорошо себя чувствовал.

- Раньше вы не работали с Сергеем Юраном. Какие первые впечатления от сотрудничества с ним?

- Скажу коротко: я очень рад, что играю за «Пари НН».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Николоз Кутателадзе Пари НН
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