Бителло дебютировал за «Динамо»

23-летний новичок московского «Динамо» Бителло дебютировал за столичную команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН». Это случилось на 60-й минуте матча – легионер заменил на поле Дениса Макарова.

Напомним, что в этом сентябре «бело-голубые» отдали за бразильского новичка 10 млн евро.

Прямо сейчас продолжается стартовая игра восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН». Хозяева впереди с минимальным преимуществом – голом с 11-метровой отметки отметился Фёдор Смолов.

Текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru.

Кстати, ранее мы сообщали, что Бителло стал самым дорогим новичком РПЛ в минувшее трансферное окно.