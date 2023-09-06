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Карапузов заявил, что готов остаться в «Пари НН» по окончании аренды

06 Сентября 2023 • 14:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.09 19:00

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий сейчас на правах аренды за «Пари НН», признался, что готов остаться в нижегородском клубе на постоянной основе.

«В Нижнем Новгороде очень комфортно жить. Готов ли я остаться в клубе? Конечно, у меня аренда с обязательным правом выкупа. Уже подписан контракт, если опция продлится, всё будет выполнено», — цитирует Карапузова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний Карапузов провёл за «Пари НН» семь матчей, в которых результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

После семи туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владислав Карапузов Пари НН
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