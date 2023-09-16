Пименов прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Пари НН»

Бывший форвард столичного «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал результат матча восьмого тура РПЛ против «Пари НН».

«Динамо» упустило победу? Просто команде нужно было решать игру в первом тайме, забивать два–три мяча. В целом же ничья в этой встрече — закономерный результат», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Марцела Лички упустили победу над «Пари НН», пропустив ответный гол в домашней встрече на 88-й минуте. После восьмого матча чемпионата «бело-голубые» вышли на второе место в таблице Премьер-лиги.