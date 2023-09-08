​Стало известно, из-за чего Юрану понадобилась операция

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был срочно прооперирован, о чём сообщили в клубе. При этом нижегородцы не стали раскрывать причину, по которой специалисту понадобилось хирургическое вмешательство.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», операция понадобилась Юрану из-за необходимости удаления камней из почек.

По данным источника, Юран почувствовал себя плохо ещё 6 сентября. Тренеру вызвали скорую, но после осмотра от госпитализации он отказался. На следующий день Юрану стало хуже, и он сам отправился в клинику.

«Пари НН» ближайший матч проведёт 15 сентября – против «Динамо».