Карапузов назвал Юрана строгим тренером

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий сейчас на правах аренды за «Пари НН», поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

Футболист отметил, что Юран очень требователен к своим подопечным, однако в обычной жизни он всегда раскрепощён.

«Строгий именно в требованиях, на тренировках, в теории. В обычной жизни он всегда раскрепощённый. Может пошутить и посмеяться», — приводит слова Карапузова «РБ Спорт».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После семи туров текущего розыгрыша РПЛ нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.