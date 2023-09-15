Бителло: Перед переездом в Россию советовался с Робертом Ренаном

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло высказался об переговорном процессе перед переездом в Россию.

«Я советовался с Робертом Ренаном перед переходом в «Динамо». Про интерес от ЦСКА ничего не знаю», — заявил хавбек «бело-голубых» в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио», подписав контракт до 2028 года. Дебют в футболке московского клуба полузащитник совершил во встрече восьмого тура Премьер-лиги против «Пари НН». Плеймейкер заменил Дениса Макарова на 61-й минуте.