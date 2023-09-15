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Юран: «Всегда хочется большего»

15 Сентября 2023 • 23:23 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
окончен

Наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о результате матча восьмого тура Премьер-лиги против московского «Динамо».

«Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы», — заявил главный тренер нижегородцев в интервью «Матч ТВ». По мнению Юрана, во втором тайме его подопечные выполнил все установки, поставленные ещё на первую половину, вновь похвалив Антона Шунина за игру против «Пари НН».

Напомним, что нижегородцы смогли спасти ничью со счётом 1:1, забив ответный гол на 88-й минуте. В таблице Премьер-лиги «Пари НН» занимает восьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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