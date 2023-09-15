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Юран: «Самочувствие нормально, пойдёт, надеюсь, после игры будет лучше»

15 Сентября 2023 • 19:01 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Пари НН
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Как здоровье, как самочувствие?

- Нормально, пойдет. Надеюсь, после игры будет лучше.

- Успели соскучиться по команде?

- Естественно, это работа, поэтому, конечно, соскучился, но всё было по видео, я смотрел тренировки. План, который был расписан до этого на недельный цикл, всё делали помощники. В целом полный контакт был, только на удаленке.

- «Динамо» забивает в этом сезоне в каждом матче в чемпионате и Кубке, при этом  «Пари НН» часто не позволяет много создавать у своих ворот. Коса на камень сегодня найдет?

- Посмотрим. Я думаю, что интересная должна получиться игра, потому что непосредственно разбирали «Динамо», слабые и сильные стороны. Поэтому в целом знаем, как противостоять. Знаем, как работать в атаке. Надеюсь, всё это воплотится на поле.

- «Динамо» много забивает и много пропускает, много ударов из-за пределов штрафной и результативных тоже. Будет ли в связи с этим у опорных полузащитников какое-то ЦУ?

- Дополнительного ЦУ не будет. Разобрали. Нужно смелее и агрессивнее играть в атаку, заставлять «Динамо» где-то и обороняться. Поэтому здесь если ты минимизируешь у своих ворот опасные моменты и атаки… На быстрых атаках самое главное разбирали, чтобы их не пропустить, эти быстрые выбегания, когда до 4-5 человек выбегает. Очень здорово. Здесь футболисты знают, что делать.

- В этом сезоне «Пари НН» в чемпионате пока не только не побеждал в гостях, но и не забивал. В чем причина такой серии, как ее сегодня прервать?

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- Хорошая была приставка «пока». Надеюсь, сегодня «пока» мы уберем, забьем и не пропустим.

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Сергей Юран Пари НН
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