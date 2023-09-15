Личка оценил дебют Бителло за «Динамо»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка оценил дебют полузащитника полузащитника Бителло в футболке «бело-голубых».

«Такие исполнители дают нам качество в атаке, добавляют латинской культуры в наш футбол. Бителло сыграл полчаса, только прилетев и проведя одну разминку с командой. Я доволен, он принесет нам пользу», — заявил чешский специалист в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Бителло официально стал футболистом «Динамо» в четверг, 14 сентября, перейдя из бразильского «Гремио». Контракт игрока рассчитан до 2028 года. В ничейном поединке против «Пари НН» плеймейкер заменил Дениса Макарова на 61-й минуте.