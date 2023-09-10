Агент Бителло высказался о возможном переходе бразильца в «Динамо»

Марсело Каран, агент полузащитника «Гремио» Бителло, отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за 23-летнего бразильца 10 миллионов евро.

«Мы финализируем сделку по переходу Бителло в российский клуб. Пока нет окончательной договорённости, многое будет зависеть от желания Бителло, потому что его всё устраивает в «Гремио», — приводит слова Бителло Metaratings.

За «Гремио» Бителло выступает с января 2022 года. В футболке своего клуба полузащитник провёл в общей сложности 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.