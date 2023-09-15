Трошечкин рассказал о реакции игроков «Пари НН» на операцию Юрана

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал о реакции команды на операцию главного тренера клуба Сергея Юрана.

«Когда узнали, немного напряглись. Но потом нас успокоили, сказали, что всё хорошо прошло. Мы тренировались в Нижнем Новгороде без него, тренер ждал нас в Москве. А когда встретили его в отеле, он был свежим, отдохнувшим», — приводит слова футболиста «Матч ТВ». По его мнению, со стороны видно, что тренер готов вернуться к своей деятельности и вся команда пожелала Юрану здоровья.

Напомним, что Сергей Юран в начале сентября перенёс экстренную операцию по удалению камней из почек. В последнем матче чемпионата «Пари НН» сыграл вничью против «Динамо» со счётом 1:1.