Личка: «Лепский сделал свою работу»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о дебюте Ивана Лепского в футболке «бело-голубых» в матче восьмого тура Премьер-лиги.

«Лепский сделал свою работу, помог, это для него первая игра, может быть было давление, стресс, хорошо у него получилось. Потом он устал, были судороги, мы его заменили», — рассказал чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Личка также отметил, что хорошо оценивает дебют молодого защитника.

Напомним, что 18-летний Иван Лепский провёл первую игру в составе «Динамо» в матче против «Пари НН», завершившимся со счётом 1:1. Защитник провёл 71 минуту на поле «ВТБ Арены».